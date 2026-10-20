Η παρτίδα που έσωσε και η κίνηση του Ντιονί που ξεχώρισε

Μόνο εύκολο δεν ήταν το βράδυ της Δευτέρας (19/10) για την Ομόνοια. Η αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό μετατράπηκε σε πολύ δύσκολη δοκιμασία την οποία η ομάδα της πρωτεύουσας δυσκολεύτηκε -εν μέρει- να βγάλει εις πέρας.

Οι πράσινοι είδαν τους τυπικά φιλοξενούμενους να προηγούνται σε διάστημα 3 λεπτών με το 0-2 κι έτσι η έκβαση του αγώνα, έμοιαζε σαν... ανάβαση στο βουνό. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 και να κλειδώσει εν τέλει τον βαθμό (2-2), καθώς αρνήθηκε να χάσει. Η Ομόνοια προ 24ώρων έδωσε ένα δύσκολο παιχνίδι, είχε στο πρόγραμμα της ταξίδι, έκανε υπερπροσπάθεια στη Σλοβενία κι έτσι η ψεσινή ισοπαλία, είναι καλύτερη από την ήττα, γεγονός που δήλωσε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο Νορβηγός τεχνικός.

Το «τριφύλλι» παρουσίασε αμυντική αστάθεια, οι ποδοσφαιριστές δεν έδειξαν καθαρό μυαλό κι έτσι δεν ήταν δύσκολο για τον μαχητικό Ολυμπιακό να μπει σε θέση οδηγού. Το δεύτερο 45λεπτο ωστόσο, ήταν μονόλογος για την Ομόνοια. Φαινόταν πως ήταν θέμα χρόνου να μπει η μπάλα στο πλεχτό για την ισοφάριση που θα έδινε το δικαίωμα στην ομάδα της πρωτεύουσας να ψάξει την μεγάλη ανατροπή. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Ο Ντιονί ήταν αυτός που σκόραρε και ίσως... εξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι.

Ο 34χρονος ήταν εμφανώς απογοητευμένος μετά το παιχνίδι. Δεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για το χειροκρότημα. Έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλαθλο των πρασίνων που ήταν στη δυτική κι έπειτα πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Μάλιστα, στο γκολ της ισοφάρισης, ξεχώρισε η κίνηση του (σήκωσε ψηλά τα χέρια), μέσω της οποίας ήταν λες και ζήτησε συγνώμη από τον κόσμο.

Τέτοιες κινήσεις αφ' ενός φανερώνουν τον σεβασμό που έχει προς την οικογένεια της Ομόνοιας, αφετέρου όμως ενδέχεται να... χτυπούν στην ψυχολογία. Ο Ντιονί καλείται να σηκώσει κεφάλι και να δει τη συνέχεια. Στην ομάδα της πρωτεύουσας ποντάρουν πολλά επάνω του, έχει κερδίσει θέση στο αρχικό σχήμα και το μόνο που απομένει είναι να μπει εκ νέου με την μαχητικότητα που τον ξεχωρίζει στον αγωνιστικό χώρο.