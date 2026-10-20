Υπό αξιολόγηση και ιατρικές ο Κουλιμπαλί

Ο Σενού Κουλιμπαλί αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ισόπαλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στην Ομόνοια υπάρχει έντονη ανησυχία.

Μπορεί εκ πρώτης να μην φαίνεται πως πρόκειται για κάτι σοβαρό, ωστόσο οι συνεχόμενες υποχρεώσεις κρίνουν απαραίτητη τη πλήρη εικόνα, ώστε η τεχνική ηγεσία να γνωρίζει τα δεδομένα.

Ο Κουλιμπαλί θα αξιολογηθεί εντός της ημέρας, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αύριο (21/10) θα μπορούν να λεχθούν περισσότερα.

Υπενθυμίζουμε πως ακολουθεί την Πέμπτη (22/10) το παιχνίδι με τη Μπενφίκα κι έπειτα το ντέρμπι με την ΑΕΚ (26/10). Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, είναι διαθέσιμοι.