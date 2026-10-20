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Πέντε χρόνια μετά τις διαπραγματεύσεις για την Ομόνοια, δήλωση ενδιαφέροντος για ΠτΔ

ΓΗΠΕΔΟ

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Από την προεδρία της Ομόνοιας... στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ήταν 13 Οκτωβρίου του 2021 όταν η Ομόνοια ανακοίνωνε ότι ο Τζον Χριστοδούλου είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών και είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το θέμα με τον πρόεδρο των πρασίνων, Σταύρο Παπασταύρου.

Φυσικά, ο τελευταίος συνεχίζει ως διοικητικός ηγέτης της ομάδας της Λευκωσίας, καθώς οι συζητήσεις τότε κράτησαν λιγότερο από ένα μήνα και δεν υπήρξε συμφωνία. «Είναι με μεγάλη λύπη και απογοήτευση που ανακοινώνω ότι οι διαβουλεύσεις έχουν φτάσει στο τέλος χωρίς κατάληξη σε συμφωνία. Η αγάπη μου για την Ομόνοια είναι δεδομένη και θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά μου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους οπαδούς και στην ομάδα της Ομόνοιας» είχε αναρτήσει στις 3 Νοεμβρίου 2021 ο Τζον Χριστοδούλου.

Ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα ο Τζον Χριστοδούλου επανήλθε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι για την Ομόνοια, ούτε για κάποιο άλλο αθλητικό σκοπό, αλλά για κάτι μεγαλύτερο: την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με σημερινή (20/10) γραπτή του δήλωση (διαβάστε την ΕΔΩ αναλυτικά) υπό τον τίτλο «Από Αγάπη για την Κύπρο», ο επιχειρηματίας Τζον Χριστοδούλου επιβεβαίωσε δημόσια ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028. Όπως αναφέρει, την τελική του απόφαση θα την ανακοινώσει στις αρχές του επόμενου χρόνου, ενώ αποκαλύπτει ότι πρόταση να εξετάσει την κάθοδό του έγινε από περισσότερα του ενός πολιτικά κόμματα.

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