Με φόρα για τo απόλυτο

Oι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 19:45 την Τσέλιε στη Σλοβενία, με στόχο το δύο στα δύο, για να αυξήσουν κατακόρυφα τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση. Η League Phase του Europa League είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αφού όμως η αρχή έγινε με τη νίκη επί της Θέλτα, τότε η αποψινή αναμέτρηση αποκτά αλλιώτικο χαρακτήρα.

Στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» δηλώνουν έτοιμοι να πράξουν το καλύτερο δυνατό, με στόχο να κάνουν το απόλυτο. Το «διάβασμα» της Τσέλιε έγινε με ιδιαίτερη προσοχή από το τεχνικό επιτελείο, ώστε οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν το πλάνο και να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα. Η Ομόνοια έχει την αυτοπεποίθηση και το μομέντουμ με το μέρος της, καθώς στα τελευταία παιχνίδια παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών και φαίνεται πως ο χρόνος δουλεύει υπέρ του συνόλου. Ενδεχόμενη νίκη λοιπόν θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία και το θετικό κλίμα θα αποτελέσει όπλο και για την επόμενη Πέμπτη (22/10), οπότε θα υποδεχθεί την Μπενφίκα (!) στο ΓΣΠ.

Στην Ομόνοια όμως βλέπουν βήμα-βήμα και παιχνίδι με παιχνίδι. Ο στόχος για το θετικό αποτέλεσμα δεν αφορά μόνο τη βαθμολογία. Πέραν αυτής, η διοίκηση θα βάλει άλλες 450.000 ευρώ στο ταμείο της, ενώ στο αγωνιστικό, θα διευρύνει το αήττητο σερί! Το τελευταίο χαμένο παιχνίδι καταγράφηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν έχασε 0-1 από την Πάφο στο Super Cup. Έκτοτε, ακολούθησαν πέντε παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη, όπου δεν… γεύτηκε την πίκρα της ήττας.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει στον Αντρέα Χρίστου ο οποίος έμεινε στο νησί λόγω μικροτραυματισμού, ενώ ο Ακιντόλα, που είναι επίσης παροπλισμένος, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο δεύτερος άρχισε ήδη πρόγραμμα αποθεραπείας (είχε χάσει και το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα) και θεωρείται αμφίβολος για το παιχνίδι της Δευτέρας (19/10) με τον Ολυμπιακό. Η αποστολή θα επιστρέψει στη βάση της αμέσως μετά το παιχνίδι με την Τσέλιε, δηλαδή ξημερώματα της Παρασκευής (16/10).

Ξανά στο πόστο του

Ο Μπεργκ θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο ενόψει του αποψινού αγώνα. Στα προηγούμενα δύο με Ε.Ν Ύψωνα και Καρμιώτισσα εξέτισε την ποινή του, έτσι απ’ εδώ και πέρα θα βρίσκεται κανονικά στο πόστο του. Η απουσία του Νορβηγού τεχνικού δεν αποτέλεσε πρόβλημα -βάσει αποτελεσμάτων- για την Ομόνοια, μιας και η χημεία που ανέπτυξε με τον Έκτορ Γκονσάλες είναι αρκετή για να μην επηρεάζει το σύνολο.

500 παρόντες!

Η Ομόνοια στο αποψινό παιχνίδι δεν θα είναι μόνη. Περίπου 500 φίλοι της ταξίδεψαν με προορισμό το Τσέλιε για να στηρίξουν την προσπάθεια και να σπρώξουν τους ποδοσφαιριστές στη νίκη.