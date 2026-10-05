ΒΙΝΤΕΟ: Όλα τα γκολ του Κουλιμπαλί με την πράσινη φανέλα

Ο Σενού Κουλιμπαλί βρίσκεται στην Ομόνοια από το καλοκαίρι του 2023 και κατάφερε να αποτελεί πλέον έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της κερκίδας. Ο εκ των αρχηγών της ομάδας, σκόραρε με τη φανέλα των πρασίνων 14 γκολ, τα οποία παρουσιάζει το γραφείο Τύπου του «τριφυλλιού».

Ο 32χρονος βρέθηκε στο προσκήνιο κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο λόγω των προτάσεων που έφτασαν στα γραφεία της Ομόνοιας, ωστόσο η ομάδα της πρωτεύουσας ήταν αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με τον Κουλιμπαλί να παρουσιάζει αξιοπρεπές και επαγγελματικό πρόσωπο.