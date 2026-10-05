«Καρφιά» Ματέους για Κλοπ: «Πληρώσαμε το τίμημα για τους 44 παίκτες - Δεν είμαστε ικανοποιημένοι»

Σαφείς αιχμές για τον Γιούργκεν Κλοπ άφησε ο Λόταρ Ματέους.

Σχολιάζοντας την πορεία της εθνικής στο Nations League μετά και την ισοπαλία (0-0) με την Ελλάδα, ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου άσκησε σκληρή κριτική.

Με αφορμή λοιπόν τη χρησιμοποίηση πολλών ποδοσφαιριστών από τον ομοσπονδιακό, που δεν συνοδεύτηκε από καλά αποτελέσματα, δήλωσε συγκεκριμένα:

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και η Γερμανία πληρώνει το τίμημα για τους 44 παίκτες. Σε γενικές γραμμές, ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά στοιχεία του παιχνιδιού τους δεν βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη αρμονία.

Δυστυχώς οι βαθμοί που συγκεντρώσαμε δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή».