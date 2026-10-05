9η στον κόσμο η Ασβεστά - Δυνατές εμφανίσεις από την Κύπρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο

Σπουδαία παρουσία της Σοφίας Ασβεστά (-52kg) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με την πρωταθλήτριά μας να κατακτά την 9η θέση στον κόσμο, μετά από δύο σημαντικές νίκες! Η Σοφία επικράτησε αρχικά της Zalika Hassane Abdou από τον Νίγηρα και στη συνέχεια της Monica Reyes από τις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στις 16 καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Εκεί αντιμετώπισε την ισχυρή Roza Gyertyas από την Ουγγαρία, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική πορεία με την 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Μεγάλη μάχη και από τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στα -66kg. Απέναντι στον Ziyang Xue της Κίνας, ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση (Golden Score). Ο Πέτρος πάλεψε μέχρι το τέλος, με την αναμέτρηση να κρίνεται τελικά υπέρ του Κινέζου μετά από παρατήρηση που δόθηκε από τη διαιτησία στην παράταση.

Εντυπωσιακή και η παρουσία του Γιώργου Μπαλαρτζασβίλι. Απέναντι στον Chong-You Lin της Κινεζικής Ταϊπέι, ο Γιώργος πραγματοποίησε θεαματική ρίψη που αρχικά έδειχνε για ippon, όμως μετά την αξιολόγηση της φάσης η διαιτησία έδωσε waza-ari. Στη συνέχεια, σε μία φάση αντεπίθεσης, ο αντίπαλός του κατάφερε να σημειώσει ippon και να πάρει τη νίκη, σε έναν αγώνα στον οποίο ο Κύπριος πρωταθλητής είχε μέχρι εκείνο το σημείο το προβάδισμα.

Τρεις αθλητές μας απέναντι σε αντιπάλους παγκόσμιου επιπέδου, μία 9η θέση στον κόσμο, δύο νίκες και εμφανίσεις που δείχνουν ότι οι Κύπριοι τζουντόκα μπορούν να σταθούν και να διεκδικήσουν απέναντι στην παγκόσμια ελίτ.

«Το κυπριακό τζούντο είναι εδώ. Αγωνίζεται, διεκδικεί και συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις!» αναφέρει στην ανάρτησή της η Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο.