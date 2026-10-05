Οι δύο αλλαγές του Μάντζιου και η... τετραπλή απειλή στην επίθεση

Με δύο νέα πρόσωπα και φουλ επίθεση ο Απόστολος Μάντζιος απέναντι στη Λετονία.

Ο Μαλεκκίδης πήρε τη θέση του Πηλέα, ο οποίος αποβλήθηκε απέναντι στην Αρμενία, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Επίσης, ο Αρτυματάς αγωνίζεται στη θέση του Ανδρέου.

Ο Ελλαδίτης προπονητής επέλεξε και πάλι επιθετικό σχήμα με τους Έντουαρντς, Λοΐζου και Κακουλλή να πλαισιώνουν τον επιθετικό Πίττα.