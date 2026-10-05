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Παρέμβαση προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής: «Tα σωματεία έχουν θεσπίσει αυτούς τους αυστηρούς κανονισμούς»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γραπτή δήλωση από τον πρόεδρο της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ.

Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. Γιάννης Αντωνιάδης, σε γραπτή δήλωσή του αναφέρεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής, στην εφαρμογή των Πειθαρχικών Κανονισμών και στην επιβολή ποινών. Παράλληλα, καλεί τα σωματεία και τον φίλαθλο κόσμο σε συνεργασία για την ορθή απονομή δικαιοσύνης και την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση.

«Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω με τον φίλαθλο κόσμο του ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δικαστικής Επιτροπής.

Η ΚΟΠ, με την έναρξη της παρούσας ποδοσφαιρικής περιόδου, έχει προβεί σε αλλαγή σε σχέση με τα πειθαρχικά σώματα της Ομοσπονδίας και έχει υιοθετήσει τη λειτουργία Τριμελούς Δικαστικής Επιτροπής σε αντικατάσταση του θεσμού του Αθλητικού Δικαστή.

Ήδη, η Δικαστική Επιτροπή έχει συνέλθει σε τέσσερεις συνεδριάσεις και έχει εκδώσει σειρά αποφάσεων σε σχέση με υποθέσεις που είχαν τεθεί ενώπιον της.

Είναι γνωστό ότι διάφορα Σωματεία, τα οποία είχαν παραπεμφθεί ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής και στα οποία έχουν επιβληθεί ποινές, έχουν προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις, καθώς και στην καταχώρηση εφέσεων εναντίον κάποιων αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου θεσμού, αλλά κυρίως για λόγους διαφάνειας, η οποία θα πρέπει  να διέπει τον τρόπο λειτουργίας και τη μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την έκδοση των αποφάσεων, θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε το σκεπτικό βάσει του οποίου η Δικαστική Επιτροπή αντιμετωπίζει τις υποθέσεις που τίθενται ενώπιον της.

Η λειτουργία της Δικαστικής Επιτροπής εδράζεται αποκλειστικά στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς που τα ίδια τα Σωματεία έχουν ψηφίσει, καθώς και στις Προκηρύξεις των διαφόρων πρωταθλημάτων.

Εάν κάποιος ενδιατρίψει στους αναφερόμενους Κανονισμούς, εύκολα θα διαπιστώσει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προβλεπόμενες ποινές έχουν κωδικοποιηθεί, στερώντας από τη Δικαστική Επιτροπή τη δυνατότητα να ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης.

Το πιο χαρακτηριστικό και σύνηθες παράδειγμα αφορά τις κατηγορίες: α) της μεταφοράς εντός του σταδίου και στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσούς) και β) της πυροδότησης αυτών των αντικειμένων. Η κατηγορία γίνεται σοβαρότερη (και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποινή που προβλέπεται), αν το επικίνδυνο αντικείμενο ριχθεί εντός του αγωνιστικού χώρου.

Για σκοπούς πλήρους ενημέρωσης, στις περιπτώσεις που τα επικίνδυνα αντικείμενα μεταφέρονται στο γήπεδο ή πυροδοτούνται στο γήπεδο (πάνω στην κερκίδα), το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται σε €4.800. Αν όμως ένα επικίνδυνο αντικείμενο καταπέσει εντός του αγωνιστικού χώρου, τότε η ελάχιστη ποινή που προβλέπεται είναι €4.800, η διεξαγωγή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών  και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης των φιλάθλων για ένα τουλάχιστον εκτός έδρας αγώνα της  ομάδας.    

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης (για τη ρίψη του αντικειμένου εντός του αγωνιστικού χώρου), προβλέπεται ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για τους επόμενους τρεις εκτός έδρας αγώνες της ομάδας

Στην περίπτωση τρίτης καταδίκης, οι αγώνες κεκλεισμένων των θυρών γίνονται δύο και η απαγόρευση μετακίνησης αφορά τους επόμενους τέσσερις εκτός έδρας αγώνες της ομάδας.

Παρατηρούμε ότι η Δικαστική Επιτροπή στην προσπάθεια της να εκτελέσει τα καθήκοντα που της  έχουν ανατεθεί και στο πλαίσιο της άσκησης της διακριτικής της εξουσίας, βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με αντιδράσεις εκ μέρους των σωματείων, για τις ποινές που τους επιβλήθηκαν καθώς και με δημόσιες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το έργο και τις αποφάσεις της. Τέτοιες αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν δημόσια διάσταση, δεν συμβάλουν στην διατήρηση ενός υγιούς και ήρεμου κλίματος μεταξύ των φιλάθλων. Υπενθυμίζεται ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται αυτοτελώς με  βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της και κάθε απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων και την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης.

Θεωρούμε ότι όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε τα γήπεδα μας ανοιχτά για τον φίλαθλο κόσμο, νοουμένου ότι οι αγώνες θα διεξάγονται με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για όσους ευρίσκονται εντός και πέριξ του αγωνιστικού χώρου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι μας αγαπούμε το ποδόσφαιρο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανεγείρει ποδοσφαιρικά γήπεδα για να τα απολαμβάνουμε μαζί με τις οικογένειες μας, παρακολουθώντας τις αγαπημένες μας ομάδες. Κάποιοι φίλαθλοι έχουν αγοράσει και εισιτήρια διαρκείας και είναι άδικο να στερούνται του δικαιώματος να παρακολουθούν την αγαπημένη τους ομάδα λόγω κάποιων επιπολαιότητων από μερικούς φιλάθλους, που καταλήγουν στην τιμωρία της αγαπημένης τους ομάδας.

Από τη μια, τα Σωματεία έχουν θεσπίσει αυτούς τους αυστηρούς Κανονισμούς τους οποίους μόνο τα ίδια μπορούν να αλλάξουν όποτε επιθυμούν και από την άλλη σε όσες περιπτώσεις επιχειρείται από τη Δικαστική Επιτροπή να επιδείξει επιείκεια, στα πλαίσια συγκεκριμένων δεδομένων, υπάρχει  αντίδραση εναντίον της Δικαστικής Επιτροπής και της ΚΟΠ γενικότερα.

Δεν επιθυμούμε να μπούμε σε διάλογο με τα ποδοσφαιρικά σωματεία της ΚΟΠ ούτε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους, αλλά προσβλέπουμε στην κατανόηση τους και στην ευκαιρία που θα μας δοθεί ούτως ώστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντα μας χωρίς καμία προκατάληψη και με τον σωστότερο και δικαιότερο τρόπο για όλους με σκοπό την σωστή απονομή δικαιοσύνης την οποία μας έχουν εμπιστευτεί η ΚΟΠ και τα σωματεία που την αποτελούν.

Είναι θερμή παράκληση προς όλους σωματεία και φιλάθλους να δώσουν την ευκαιρία στη νέα Δικαστική Επιτροπή να εκτελέσει το δικό της έργο, και στο τέλος είμαστε έτοιμοι να κριθούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν.

Η πιο εύκολη προσέγγιση για την Δικαστική Επιτροπή θα ήταν η «τυφλή» απονομή της δικαιοσύνης στα πλαίσια της κωδικοποίησης των ποινών, παραγνωρίζοντας το καθήκον που έχουμε ως Δικαστική Επιτροπή, για εξατομίκευση των ποινών.

Αναμένουμε τη συνεργασία όλων για το καλό του αθλήματος του ποδοσφαίρου».

 

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