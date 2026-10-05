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Με το μαχαίρι στα… δόντια

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Μπήκε αποφασισμένος ο Γκάρι Ροντρίγκες και το δείχνουν και οι αριθμοί

Η απουσία του Γκάρι Ροντρίγκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθυστέρησε κάπως την ενσωμάτωσή του στον Απόλλωνα. Έχασε το βασικό μέρος της προετοιμασίας και ως εκ τούτου δεν ήταν διαθέσιμος στα φιλικά και στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς. Μπήκε για λίγα λεπτά αλλαγή στη ρεβάνς με την Ντίλα Γκόρι και κάποια με την Μπραν στον πρώτο αγώνα, αφού στον επαναληπτικό με τους Νορβηγούς ήταν τραυματίας.

Με την έναρξη του πρωταθλήματος, ωστόσο, μπήκε αποφασισμένος και με το μαχαίρι στα… δόντια. Τρία γκολ και δύο ασίστ μετρά ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός, με τον προπονητή των κυανολεύκων, Ερνάν Λοσάδα, να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Ο Αργεντινός τεχνικός ελπίζει και η συνέχεια να είναι ανάλογη και ο Ροντρίγκες να αποτελέσει βασικό κρίκο στην πορεία πρωταθλητισμού. Το γεγονός ότι παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης με… επιτυχία, προσφέρει ευελιξία κινήσεων στον προπονητή του.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η προετοιμασία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος μπαίνει στην τελική ευθεία. Υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι πανέτοιμοι οι Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Όζμπολτ. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίοι αγωνίστηκαν στο τελευταίο φιλικό με την ΑΕΚ.

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