Τρίτη και... φαρμακερή

Στην επικαιρότητα κυκλοφορεί η πορεία αποθεραπείας του Κάρελ Άιτινγκ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί στην τρέχουσα σεζόν σε κανένα παιχνίδι της Ομόνοιας και είναι αβέβαιο πότε θα γίνει.

Ο Ολλανδός βρίσκεται από τον Αύγουστο στην πατρίδα του, όπου πήγε για εξειδικευμένο έλεγχο και πλέον ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης.

Δεδομένα θα είναι εκτός μέχρι τον Ιανουάριο μιας και δεν δηλώθηκε στον κατάλογο των πρασίνων για τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Εφόσον κριθεί έτοιμος , τότε θα συμπεριληφθεί στο ρόστερ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Για τον Αϊτίνγκ είναι η τρίτη φορά που απουσιάζει από τις υποχρεώσεις της Ομόνοιας λόγω τραυματισμού. Πέρσι λόγω οστικού οιδήματος είχε μείνει εκτός από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ έλειψε και γύρω στον Μάρτιο για δύο αγώνες λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Αυτή τη φορά η αποχή του θα κρατήσει για μεγαλύτερο διάστημα.