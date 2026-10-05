Γιατί η κωδικοποίηση των ποινών δεν φέρνει αυτόματα «τυφλή» δικαιοσύνη

«Η πιο εύκολη προσέγγιση για τη Δικαστική Επιτροπή θα ήταν η 'τυφλή' απονομή της δικαιοσύνης στα πλαίσια της κωδικοποίησης των ποινών, παραγνωρίζοντας το καθήκον που έχουμε ως Δικαστική Επιτροπή, για εξατομίκευση των ποινών».

Η αναφορά αυτή του προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής, Γιάννη Αντωνιάδη, ξεκαθαρίζει ότι παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί ορίζουν αυστηρές, υποχρεωτικές ποινές, η Επιτροπή δεν λειτουργεί αυτοματοποιημένα.

Στα προκαθορισμένα πλαίσια τα χέρια της είναι δεμένα, όμως η άρνηση για «τυφλή» δικαιοσύνη σημαίνει ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται εξατομικευμένα.

Η Επιτροπή αξιολογεί τα ιδιαίτερα περιστατικά για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και τα πραγματικά γεγονότα, ώστε να καθορίσει το τελικό μέγεθος της ποινής βάσει της σοβαρότητάς της, επιδιώκοντας τη δίκαιη και όχι την ισοπεδωτική αντιμετώπιση.