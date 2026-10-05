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«Θα προσπαθήσω να κερδίσω και για εσένα…»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μία όμορφη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Κύπριο ποδηλάτη του ΑΠΟΕΛ και νικητή της 37ης Ποδηλατικής Σπαρτακιάδας

Μία όμορφη ιστορία, στο αεροπλάνο με προορισμό της Ελλάδα, με πρωταγωνιστεί τον Κωνσταντίνο Αντωνίου, ο οποίος κατέκτησε την 1η θέση στη 37η Ποδηλατική Σπαρτακιάδα, αναφέρεται σε ανάρτηση που έγινε από το τμήμα ποδηλασίας του ΑΠΟΕΛ.

«Στο αεροπλάνο, μια οικογένεια από την Κύπρο πλησίασε τον Κωνσταντίνο και του ανέφερε ότι ο μικρός τους γιος ήθελε να τον γνωρίσει. Καθώς συζητούσαν για τον λόγο που βρίσκονταν στην Ελλάδα, ο μικρός τον ρώτησε αν θα κέρδιζε τον αγώνα.

Ο Κωνσταντίνος τον ρώτησε: «Πώς σε λένε;» και ο μικρός απάντησε: «Ορέστης».

Τότε ο Κωνσταντίνος του είπε: «Ορέστη, αύριο θα προσπαθήσω να κερδίσω για εσένα και θα το γράψει και το ΑΠΟΕΛ» σημειώνεται.

Σχετικά με τα αποτελέσματα, ο Κωνσταντίνος Αντωνίου του ΑΠΟΕΛ κατέκτησε την 1η θέση στη 37η Ποδηλατική Σπαρτακιάδα, επαναλαμβάνοντας τον θρίαμβο του 2023, σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες αντοχής της Ελλάδας.

Με περίπου 300 συμμετοχές και διαδρομή περίπου 257 χιλιομέτρων από το Καλλιμάρμαρο μέχρι τη Σπάρτη, ο Κωνσταντίνος κατάφερε για ακόμη μία φορά να φτάσει πρώτος στον τερματισμό.

Η πορεία του στη Σπαρτακιάδα:

2019 – 2η θέση

2023 – 1η θέση

2025 – 2η θέση

2026 – 1η θέση

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το τμήμα ποδηλασίας, από πλευράς ΑΠΟΕΛ συμμετείχε και ο Μιχάλης Πουμπουρής, καταγράφοντας την 5η συμμετοχή του στον ιστορικό αγώνα, μετά τις συμμετοχές του το 2017, 2019, 2023, 2025 και 2026. Τερμάτισε επίσης ο Νίκος Καμπούρης.

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