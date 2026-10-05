Έτοιμος ο Ταμπόρδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!

Την στιγμή που η αγωνία για την κατάσταση του Λιβάι Γκαρσία αγγίζει… κόκκινο, στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον από σήμερα δεν έχουν να πονοκεφαλιάζουν και για τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Αργεντινός ξεπέρασε τελείωσε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

Έτσι σήμερα συμμετείχε κανονικά σε όλο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στον σχεδιασμό που κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τη μεγάλη αναμέτρηση της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή.

Ωστόσο δεν ήταν το μόνο θετικό από τη σημερινή προπόνηση στο τριφύλλι. Οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Γιώργος Κυριακόπουλος ενσωματώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική ομάδα, και ακολούθησαν κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα.

Κάτι που θέτει και αυτούς στη διάθεση του Δανού για τον επόμενο αγώνα της ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr