Γι’ αυτό πέντε παίκτες της Ομόνοιας θα αγωνίζονται αλλού

Με ανακοίνωσή της η Ομόνοιας αναφέρεται στην επιλογή για δανεισμό πέντε ποδοσφαιριστών της σε άλλες ομάδες και τον λόγο που προχώρησε σε αυτές τις διευθετήσεις.

Η ενημέρωση:

«Πέντε ποδοσφαιριστές της ΟΜΟΝΟΙΑ θα αγωνίζονται την τρέχουσα σεζόν σε άλλες ομάδες με την μορφή δανεισμού.

Κέρτις Τζούνιορ – Ομόνοια Αραδίππου

Χρύσης Ευαγγέλου – Νέα Σαλαμίνα

Κωνσταντίνος Παναγή – ΑΣΙΛ

Γαβριήλ Ψηλογένης – ΜΕΑΠ

Ανδρέας Χατζηευαγγέλου – Σπάρτακος

Η επιλογή του δανεισμού νεαρών ποδοσφαιριστών που αναδεικνύονται από την Ακαδημία μας εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπαίδευσης και ανάπτυξής τους. Η ΟΜΟΝΟΙΑ δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο και αναμένει πως οι νεαροί ποδοσφαιριστές μας, παίρνοντας αγωνιστικά λεπτά σε ανταγωνιστικό επίπεδο, θα επωφεληθούν και θα καταφέρουν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού τους.

Ευχόμαστε σε όλους να έχουν μια επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο».