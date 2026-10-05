Η ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στη Λετονία

Η Κύπρος φιλοξενεί στις 19:00 τη Λετονία για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πάρει ψυχολογία μετά την τελευταία νίκη επί της Αρμενίας και ευελπιστεί σε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα της δώσει ελπίδες ακόμη και για την 1η θέση! Υπενθυμίζουμε πως η Εθνική μας, έχει 4 βαθμούς.

Η ενδεκάδα του Μάντζιου: Φαμπιάνο, Παναγιώτου, Κυπριανού, Μαλεκκίδης, Κονομής, Αρτυματάς, Κάστανος, Έντουαρτς, Λοΐζου, Κακουλλής, Πίττας.