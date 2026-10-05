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Έτσι ξεκίνησε το «αντίο» του Μέσι στη εθνική ομάδα: Χαμόγελα, αγκαλιές και άφθονο ψητό κρέας

ΓΗΠΕΔΟ

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Για την περίσταση, ο Αργεντινός θα φορέσει μια ειδική φανέλα, σχεδιασμένη αποκλειστικά για αυτόν τον αγώνα

Το «αντίο» του Μέσι στην εθνική ομάδα, είναι σίγουρο ότι θα καταλήξει με πολλά δάκρυα, αλλά ξεκίνησε με χαμόγελα, αγκαλιές και άφθονο ψητό κρέας. Ο Αργεντινός  σούπερ σταρ θα αποχαιρετήσει το κοινό του εντός έδρας, σε αγώνα απέναντι στο Μπενίν.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας στο προπονητικό κέντρο της ΕζεΐΣα, για να προετοιμαστεί για το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Αργεντινής. Ο παίκτης έφτασε με την οικογένειά του την Παρασκευή με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Αφού πέρασε από τη γενέτειρά του, το Ροσάριο, ο επιθετικός κατευθύνθηκε στο Μπουένος Άιρες για να τεθεί στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λιονέλ Σκαλόνι. 

Όπως είχε προγραμματιστεί, δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με τη Βολιβία (4-0) στην Κόρδοβα ούτε στη νίκη-επίδειξη δύναμης (7-0) επί της Κ-23 της Μπουρκίνα Φάσο, αλλά θα δώσει το «παρών» στο στάδιο «Μονουμεντάλ» τα ξημερώματα της Τετάρτης, για τον τρίτο και τελευταίο αγώνα αυτής της διεθνούς περιόδου - απέναντι στο Μπενίν.

Για την περίσταση, ο Αργεντινός θα φορέσει μια ειδική φανέλα, σχεδιασμένη αποκλειστικά για αυτόν τον αγώνα, η οποία προορίζεται για το προσωπικό του μουσείο, δίπλα στα πολυάριθμα τρόπαια και τις διακρίσεις που έχει κατακτήσει. Η εμφάνιση θα διαθέτει δύο φαρδιές γαλάζιες κάθετες ρίγες, μια κεντρική λευκή ρίγα που κοσμείται από τον ήλιο της εθνικής σημαίας, καθώς και το όνομα και τους αριθμούς τυπωμένα σε χρυσό χρώμα.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με το Μπενίν ξεκίνησε με προπόνηση την Κυριακή και ένα τεράστιο μπάρμπεκιου με διάφορα είδη κρέατος, όπου ακόμη και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια, ανέλαβε για λίγο τον ρόλο του ψήστη. «Όλα για τα παιδιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αποστολή της Αργεντινής θα πραγματοποιήσει άλλη μία προπόνηση απόψε, ενώ έχουν προγραμματιστεί δηλώσεις στον Τύπο από τους Λιονέλ Μέσι και Λιονέλ Σκαλόνι ενόψει του αγώνα.

Ωστόσο,  η προετοιμασία της εθνικής ομάδας του Μπενίν δυσχεραίνεται από τις κακές συνθήκες στη χώρα και άλλα οργανωτικά προβλήματα - παρόμοια με αυτά που συνέβησαν με την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία έστειλε την ομάδα Κ-23 αφού η ανδρική ομάδα αρνήθηκε να ταξιδέψει. 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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