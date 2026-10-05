Ο Κλοπ, ο Ματέους, η φιλοσοφία και η Γερμανία που έρχεται...

Οι φίλαθλοι της Γερμανίας ήλπιζαν σε άμεσο αντίκτυπο όταν ο Γιούργκεν Κλοπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο, μετά από έναν ακόμη πρόωρο αποκλεισμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όχι όμως και ο εξαιρετικά δημοφιλής πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Σίγουρα, πέρα από τη νίκη με 2-0 επί της Σερβίας την περασμένη εβδομάδα, πάντως, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, καθώς προηγήθηκαν η εντός έδρας ήττα από την Ελλάδα και η ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία για τον όμιλο A2, πριν από τη χθεσινή (4/10) «λευκή» ισοπαλία, πάλι με την Ελλάδα

«Συνολικά, ήταν φανερό ότι πολλές πτυχές του παιχνιδιού τους δεν είχαν ακόμη "δέσει"», δήλωσε ο Λόταρ Ματέους, αρχηγός της Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990. «Ήταν ξεκάθαρο ότι οι νεαροί παίκτες απόλαυσαν πραγματικά την εμπειρία. Δυστυχώς, η συγκομιδή βαθμών δεν ήταν ανάλογη. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τους βαθμούς που συγκεντρώσαμε», πρόσθεσε.

Η Γερμανία βρίσκεται στην τρίτη θέση με πέντε βαθμούς, ενώ η Ολλανδία και η Ελλάδα προηγούνται με οκτώ. Όμως η Γερμανία έδειξε να είναι πιο επιθετικη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, παίζοντας κατά διαστήματα το επιθετικό ποδόσφαιρο υψηλού ρυθμού που αποτελεί σήμα κατατεθέν του Κλοπ.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί ξέρω από πού ξεκινήσαμε», δήλωσε ο Κλοπ στο RTL. «Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα τέτοιο πρώτο ημίχρονο μετά από μόλις μία εβδομάδα. Τα παιδιά πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση· οι κινήσεις και η τοποθέτησή τους στο γήπεδο ήταν άψογες. είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από την ομάδα και τον τρόπο που αγωνίστηκε. Αν μη τι άλλο, νιώθω περισσότερο έκπληκτος παρά απογοητευμένος. Το άμεσο πρέσινγκ μετά την απώλεια της μπάλας λειτούργησε εξαιρετικά στο 90% των περιπτώσεων», δήλωσε 59χρονος προπονητής, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε προκαλέσει έκπληξη όταν κάλεσε 44 παίκτες για τους τέσσερις αγώνες στο Nations League συγκροτώντας δύο ξεχωριστά ρόστερ των 22 παικτών, με το καθένα να καλύπτει από δύο αναμετρήσεις. Κάλεσε 16 νέα πρόσωπα, καθώς επιχειρεί να αποκαταστήσει το διεθνές κύρος της τετράκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Η Γερμανία, υπό την καθοδήγηση του προκατόχου του Κλοπ, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, υπέστη μια οδυνηρή ήττα από την Παραγουάη στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο, τον ​​τρίτο πρόωρο αποκλεισμό της, μετά τους αποκλεισμούς από τη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022. Η τελευταία φορά που οι Γερμανοί κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το 2014.

Ο Κλοπ γνωρίζει ότι η ομάδα πρέπει να αρχίσει να σημειώνει νίκες με μεγαλύτερη συχνότητα, αρχής γενομένης από τον αγώνα στη Σερβία στις 13 Νοεμβρίου και την αναμέτρηση με την Ολλανδία τρεις ημέρες αργότερα-, προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες της για κατάληψη μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων.