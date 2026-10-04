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Τόκιο: Ο Αλκαράθ στους «4», εγκατέλειψε ο Σαποβάλοφ

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Τόκιο αποτελεί το τρίτο τουρνουά για τον Αλκαράθ μετά την επιστροφή του από τραυματισμό.

 O Κάρλος Αλκαράθ, No3 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά ATP 500 στο Τόκιο, καθώς ο Καναδός Ντένις Σαποβάλοφ αποσύρθηκε ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 7-6 (7/3), 2-1.  Ο Σαποβάλοφ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα λόγω τραυματισμού στο πάνω μέρος του δεξιού μηρού, κατά τη διάρκεια του πρώτου game του δεύτερου σετ.

 Για μια θέση στον τελικό, ο Ισπανός κάτοχος του τίτλου θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του Χάουμε Μουνάρ (νούμερο 64), ο οποίος νωρίτερα την ίδια μέρα σταμάτησε την εντυπωσιακή πορεία του Γάλλου Κιριάν Ζακέ (νούμερο 86), επικρατώντας με 6-4, 6-2.

Το Τόκιο αποτελεί το τρίτο τουρνουά για τον Αλκαράθ μετά την επιστροφή του από τραυματισμό. Έχοντας μείνει εκτός δράσης από τον Απρίλιο έως τα τέλη Αυγούστου λόγω προβλήματος στον δεξιό καρπό, το νούμερο 3 του κόσμου επέστρεψε στο US Open, όπου αποκλείστηκε στα προημιτελικά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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