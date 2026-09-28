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Η ανάγκη των δύο ενδεκάδων για την Ομόνοια

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Το πρόγραμμα της Ομόνοιας χρειάζεται όλο το ρόστερ διαθέσιμο για να τα βγάλει πέρα

Η 15ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος ήλθε την κατάλληλη στιγμή για την Ομόνοια. Οι πράσινοι έβγαλαν ένα δύσκολο πρόγραμμα σε Κύπρο και Ευρώπη, τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο ψυχολογικό. Η ομάδα της πρωτεύουσας δέχθηκε κριτική με το καλησπέρα της σεζόν, έχασε το όνειρο του Champions League, γι' αυτό και ο Χένινγκ Μπεργκ με τους συνεργάτες του είχαν δουλειά και στην ανύψωση του ηθικού.

Το «τριφύλλι» όμως φαίνεται πως βγήκε πιο δυνατό από την απογοήτευση των πρώτων ημερών. Ο Νορβηγός τεχνικός πίστευε εξαρχής πως ο προγραμματισμός ήταν ικανοποιητικός και πως το επίπεδο ανέβηκε, ωστόσο χρειαζόταν χρόνος για την ομοιογένεια και την αυτοπεποίθηση του συνόλου. Στα τελευταία παιχνίδια και παρά τη λευκή ισοπαλία με τον Απόλλωνα, η Ομόνοια άρχισε να φανερώνει τις αρετές της, γι' αυτό και η... όρεξη για το back to back, όπως επίσης και την ευρωπαϊκή διάκριση, όλο και μεγαλώνει.

Σε αυτήν όμως την κοπιαστική -όπως αναμένεται- σεζόν, δεν περισσεύει κανείς. Η τεχνική ηγεσία στέλνει μήνυμα σε όλους πως είναι απαραίτητοι για να βγει το πρόγραμμα. Ας μην ξεχνάμε πως στη League Phase του Europa οι αγωνιστικές είναι 8 και όχι 6, όπως πέρσι που συμμετείχε σε αυτήν του Conference. Παράλληλα, θα τρέχουν και οι εγχώριες διοργανώσεις. Σχεδόν ανά 4-5 μέρες, η Ομόνοια θα έχει σημαντικές υποχρεώσεις το επόμενο δίμηνο κι αυτό χρειάζεται ειδική διαχείριση.

Είναι λοιπόν απαραίτητο ο πάγκος, ή, αν προτιμάτε, μια δεύτερη ενδεκάδα, να είναι ετοιμοπόλεμη. Στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα αγωνίστηκαν οι: Kαμίνσκι, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Κουλιμπαλί, Ντουβέρν, Π. Αντρέου, Μπράουερς, Τανάσε, Εβάντρο, Ακιντόλα, Ντιονί. Στον πάγκο ήταν οι εξής: Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάντζο, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου. Είναι αυτονόητο πως οι πλείστοι εξ αυτών θα κληθούν να βοηθήσουν είτε σε παιχνίδι της Ευρώπης είτε στην Κύπρο. Πρόκειται για 11 παίκτες (συν ο νεαρός κίπερ Μιχαήλ) που παίρνουν λεπτά συμμετοχής προερχόμενοι από τον πάγκο και θεωρούνται εξίσου σημαντικοί για τον Μπεργκ.

Παράλληλα, αναμένεται και η επιστροφή του Άιτινγκ. Μπορεί αυτή να μην προκύψει το προσεχές διάστημα, όμως προς τα τέλη του 2026 θα είναι σίγουρα μια επιλογή για τις εγχώριες αναμετρήσεις. Εξάλλου, δεν έχει εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως επίσης και οι Οντουμπάντζο-Ακιντόλα. Όσον αφορά στον Φώτη Κίτσο, θεωρείται εσωτερική... μεταγραφή Ιανουαρίου.

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