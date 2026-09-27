(ΒΙΝΤΕΟ) Μάντζιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε»

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Κωστάκης Αρτυματάς...

Μάντζιος: «Αντιμετωπίζουμε μια αξιόλογη και καλή ομάδα. Ερχόμενοι από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θέλαμε, όμως το αφήνουμε πίσω. Πρέπει στο αυριανό παιχνίδι να βγάλουμε αντίδραση και να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Είναι διαφορετικός ο αντίπαλος και η προσέγγιση είναι διαφορετική. Η Λετονία ξέρει να αμύνεται πάρα πολύ καλά. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε. Σίγουρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές, όχι πολλές. Πρέπει να ζήσουμε και με το άγχος. Αν θέλουμε να μεγαλώσουμε, πρέπει να έχουμε παιχνίδια όπως αυτό που πρέπει να κερδίσουμε».

Αρτυματάς: «Απ΄όλα τα χρόνια που είμαι στην Εθνική, ίσως αυτή η ομάδα να έχει την περισσότερη ποιότητα αλλά και το καλύτερο κλίμα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε αποτελέσματα και όχι μόνο καλές εμφανίσεις»