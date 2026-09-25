Μπαρτσελόνα: Δύο με τρεις εβδομάδες εκτός ο Νίμπο

Noκ άουτ για 2-3 εβδομάδες τέθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Τζος Νίμπο μετά τη θλάση στη δεξιά γάμπα που υπέστη στην προπόνηση της Τετάρτης.

Με την απώλεια του Αμερικανού άσου, οι «μπλαουγκράνα» ξέμειναν με μόνο έναν σέντερ, καθώς ο Τόσαν Εβμπουόμουαν υπέστη υπεξάρθρημα στον αριστερό ώμο κατά τη διάρκεια αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA ??με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας και, παρόλο που η αποθεραπεία του εξελίσσεται ικανοποιητικά, θα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης για τις επόμενες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, ο Γιoάν Μακουντού αναμένεται να αναρρώσει σε περίπου έναν μήνα από υποτροπή τενοντοπάθειας της επιγονατίδας στο αριστερό γόνατο.

Έτσι ο μόνος διαθέσιμος σέντερ για τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς είναι μέχρι νεοτέρας ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, με τον Ολιβιέρ Ενκαμούα να παίζει κατά συνθήκη για κάποια λεπτά επίσης στο «5».

Η Μπαρτσελόνα παίζει στην πρεμιέρα της Liga Endesa αυτό το Σάββατο απέναντι στη νεοφώτιστη Λέιμα Κορούνια, ενώ ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα στην Ντουμπάι BC και την Μπεσίκτας.