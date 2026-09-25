Premier League, LaLiga, Bundesliga και Serie A προς FIFA: «Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που διοικείται το ποδόσφαιρο»

Κοινό μέτωπο απέναντι στη FIFA σχημάτισαν τέσσερα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Premier League, Bundesliga, LaLiga και Serie A εξέδωσαν την Πέμπτη (25/9) κοινή ανακοίνωση με κεντρικό μήνυμα ότι για να ενωθεί το ποδόσφαιρο, η FIFA πρέπει να μεταρρυθμιστεί.

Οι τέσσερις λίγκες υποστηρίζουν ότι το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης επιτρέπει τη συγκέντρωση ρυθμιστικής, εμπορικής και πολιτικής δύναμης στη FIFA χωρίς επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες. Παράλληλα, στέκονται ιδιαίτερα στις μονομερείς αποφάσεις που αφορούν το διεθνές καλεντάρι και επηρεάζουν άμεσα τις εγχώριες διοργανώσεις.

Όπως επισημαίνουν, περίπου το 1% των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών παγκοσμίως συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, την ώρα που οι εγχώριες λίγκες αναγκάζονται να διακόπτουν τη δράση τους. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν ότι όσοι επηρεάζονται περισσότερο από την επέκταση του διεθνούς καλενταριού δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.

Οι τρεις αλλαγές που ζητούν από τη FIFA

Στην κοινή τους τοποθέτηση, οι τέσσερις λίγκες παρουσιάζουν τρεις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θεωρούν ότι πρέπει να οικοδομηθεί το νέο μοντέλο διοίκησης της FIFA.

Πρώτον, ζητούν τη δημιουργία ενός μόνιμου οργάνου στο οποίο θα εκπροσωπούνται ομοσπονδίες, λίγκες, σύλλογοι και ποδοσφαιριστές τόσο από το ανδρικό όσο και από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι όταν μία απόφαση επηρεάζει άμεσα συγκεκριμένους φορείς, η συμφωνία τους θα πρέπει να είναι απαραίτητη, μεταξύ άλλων για ζητήματα που αφορούν το καλεντάρι και τις διοργανώσεις.

Δεύτερον, απαιτούν οι μεγάλες αποφάσεις να βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και ανεξάρτητες αξιολογήσεις των επιπτώσεων που θα έχουν σε παίκτες, συλλόγους, λίγκες και φιλάθλους, με τα σχετικά δεδομένα να δημοσιοποιούνται πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης.

Τρίτον, ζητούν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον ρόλο της FIFA ως ρυθμιστικής αρχής του ποδοσφαίρου και στην εμπορική της δραστηριότητα ως διοργανώτριας μεγάλων διοργανώσεων. Παράλληλα, θέλουν πραγματική ανεξαρτησία για τα όργανα δεοντολογίας, οικονομικού ελέγχου και εκλογών.

Οι τέσσερις λίγκες υπενθυμίζουν ακόμη την προσφυγή που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2024 σχετικά με το διεθνές καλεντάρι, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό πλαίσιο επιτρέπει στη FIFA να χρησιμοποιεί τη ρυθμιστική της εξουσία για την προώθηση των δικών της εμπορικών στόχων χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη βιωσιμότητα των εγχώριων διοργανώσεων.

Η κοινή ανακοίνωση κοιτάζει και προς την επόμενη εκλογική διαδικασία της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Premier League, Bundesliga, LaLiga και Serie A καλούν τους υποψηφίους για την προεδρία της FIFA να δεσμευτούν στις συγκεκριμένες αρχές και ζητούν, μέσα στις πρώτες 100 ημέρες της επόμενης προεδρικής θητείας, τη σύγκληση ανεξάρτητης διάσκεψης για τη μεταρρύθμιση της διοίκησης.

Παράλληλα, ζητούν από όλους τους υποψηφίους να παρουσιάσουν δημόσια το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών τους και υπογραμμίζουν ότι οι οικονομικοί, νομικοί και επικοινωνιακοί πόροι της FIFA, όπως και τα αναπτυξιακά της κονδύλια, θα πρέπει να παραμείνουν απολύτως ουδέτερα κατά την εκλογική διαδικασία.

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο CEO της Premier League Ρίτσαρντ Μάστερς, ο CEO της Bundesliga Μαρκ Λεντς, ο πρόεδρος της LaLiga Χαβιέρ Τέμπας και ο CEO της Lega Serie A Λουίτζι Ντε Σιέρβο.

Το μήνυμά τους συνοψίζεται στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης: το ποδόσφαιρο χρειάζεται μία ισχυρή FIFA, όμως αυτή η ισχύς, όπως υποστηρίζουν οι τέσσερις λίγκες, πρέπει να συνοδεύεται από λογοδοσία, έλεγχο και μεγαλύτερη συμμετοχή όσων επηρεάζονται από τις αποφάσεις της.

Πηγή: sport24.gr