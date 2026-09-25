«Γκρέμισε» κάθε προηγούμενο ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ: Ρεκόρ με 9.202 διαρκείας!

Σε ρυθμούς ιστορικού ρεκόρ κινείται ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ! Μέσω ανάρτησης, οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν ότι τα εισιτήρια διαρκείας έφτασαν τα 9.202, αριθμός που αποτελεί νέα κορυφαία επίδοση, με τις προσδοκίες για τη συνέχεια να μεγαλώνουν. Αναλυτικά:

«Η συμβολικότητα της χρονιάς δεν θα μπορούσε να μην συνοδευτεί και από μια ιστορική επίδοση. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ σημειώνει νέο ρεκόρ φθάνοντας τα 9,202 διαρκείας. Κάθε επόμενο εισιτήριο είναι πλέον και ένα νέο ρεκόρ. Συνεχίζουμε να προσθέτουμε στην παρουσία του κόσμου, δίπλα στην ομάδα. Για τα 100 σου, χρόνια ιστορίας. Για το Μπλε, το Κίτρινο και το Πορτοκαλί».