Ο κορμός την... κουβαλά στην πλάτη του

Η Ομόνοια προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στη μεσοεπιθετική γραμμή το καλοκαίρι που μας πέρασε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χρόνο για να παρουσιάσει ξανά τις αρετές της προηγούμενης περιόδου. Σε μεγάλο όμως βαθμό, στηρίχθηκε στο ρόστερ που τράβηξε... κουπί και τη σεζόν που στέφθηκε πρωταθλήτρια. Απόδειξη; Οι αριθμοί! Στα 12 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα της πρωτεύουσας, αγωνίστηκε 1080 λεπτά, συν 30 στην παράταση με την Καϊράτ.

Έξι λοιπόν ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ενδεκάδας, καθώς μετρούν πάνω από 700 λεπτά συμμετοχής. Ο Π.Αντρέου είναι πρώτος στη σχετική λίστα με 1052 λεπτά. Ακολουθούν οι εξής: Μπλάκλοβετς (993), Κουλιμπαλί (921), Μάριτς (897), Μάριτς (897), Εβάντρο (881) και Φαμπιάνο (750). Πίσω από τον κίπερ της Ομόνοιας με πάνω από 700 λεπτά, ακολουθεί ο Ντιονί με 733.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως μεγάλο μέρος του βασικού κορμού του «τριφυλλιού» διατηρήθηκε, κι αυτό ήταν μεγάλο στοίχημα για τους πράσινους, μετά τη φυγή σημαντικών μονάδων (Μασούρα, Σεμέδο, Μαέ, Παναγιώτου). Η χημεία πλέον έχει αρχίσει να μεγαλώνει και ο χρόνος δουλεύει υπέρ όλων στο Γέρι, για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου.