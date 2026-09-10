(ΒΙΝΤΕΟ) Νταβίντ Ακιντόλα: Όπου θες

Στην Ομόνοια περιμένουν την κάρτα του Ακιντόλα από την Αγγλία προκειμένου να τεθεί άμεσα στην διάθεση του προπονητή για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Κι αυτό διότι, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση για να προσφέρει μεμιάς στην ομάδα του.

Τώρα, σε ότι έχει να κάνει με το που μπορεί να προσφέρει, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Η κύρια του θέσει είναι το δεξί άκρο της επίθεσης. Εκεί, σε όλη του την καριέρα μέτρησε 30 γκολ και 25 ασίστ σε 168 παιχνίδια.

Όπως μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω πίνακα ωστόσο, ο Ακιντόλα μέτρησε 73 παιχνίδια στο αριστερό άκρο έχοντας τον καλό απολογισμό των 13 γκολ και 7 ασίστ.

Έπαιξε ακόμα και ως κεντρικός επιθετικός με 16 συμμετοχές με 8 γκολ και μία ασίστ.

Ακόμα και στο κέντρο, αγωνίστηκε σε 4 παιχνίδια σκοράροντας δύο γκολ.

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί αν προσαρμοστεί σε διάφορα πράγματα τα οποία ενδεχόμενως έχει στο μυαλό του ο Μπεργκ.