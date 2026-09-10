Μπαίνει με Απόλλωνα; (Η κατάσταση του Ακιντόλα στην Ομόνοια και ο Χατζηγιοβάνης)

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την μεγάλη μεταγραφή του Νταβίντ Ακιντόλα.

Πλέον υπάρχει αναμονή για να έρθει η κάρτα του από την Αγγλία προκειμένου να εγγραφει κανονικά στην ΚΟΠ.

Ο Ακιντόλα βρίσκεται πάντως σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει ακολουθήσει την προετοιμασία της Χαλ ενώ πρόσφατα αγωνίστηκε και σε παιχνίδι κυπέλλου. Από φυσική κατάσταση, ο ποδοσφαιριστής είναι σε πολύ καλό επίπεδο.

Είναι λογικό να χρειάζεται επιπλέον χρόνο προκειμένου να κατανοήσει τα «θέλω» του Μπεργκ, παρόλα αυτά είναι υπέρ του το γεγονός πως γνωρίζει τον προπονητή και ο Μπεργκ τον ίδιο.

Τώρα, σε ότι έχει να κάνει με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, παραμένει και είναι έντονο το ενδιαφέρον από ομάδες της Σούπερ Λιγκ.

Στην Ομόνοια θεωρούν ότι η αποχώρησή του από την ομάδα εκτός απροόπτου θα γίνει και ο Ελλαδίτης θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του για να τον αντικασταστήσει ο Νιγηριανός.