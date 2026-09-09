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Επίσημα τέλος από τον Ολυμπιακό ο Λαρεντζάκης

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε το φινάλε της συνεργασίας με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό όντας Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Έπειτα από μια εξαετία συμπόρευσης, οι δύο πλευρές ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, με τον «Λάρι» να ετοιμάζεται να μετακινηθεί στην ΑΕΚ.

Τρία πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα, τέσσερα Super Cups και φυσικά μια Euroleague στο ΟΑΚΑ πανηγύρισε με τους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.

Κορυφαία όλων ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν! Παράλληλα, πανηγυρίσαμε μαζί τρία Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025), τρία Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδος (2022, 2023, 2024, 2025).

«Κόμπρα», σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!

sport-fm.gr

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