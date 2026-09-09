Μένει ή φεύγει; (Τα δεδομένα με Χατζηγιοβάνη)

ΟΦΗ καλεί Χατζηγιοβάνη, αναμονή ωστόσο για την πρόθεση του ποδοσφαιριστή.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό αναφορικά με το μέλλον του Τάσου Χατζηγιοβάνη στην Ομόνοια.

Δεδομένα, η ομάδα της Κρήτης θέλει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Πάντως, οι πράσινοι είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

Εάν τελικά ο Ελλαδίτης αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στους κυπελλούχους της χώρας του, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τις οποίες έκανε λόγο ο Μπεργκ έτσι ώστε να γίνει κίνηση την τελευταία στιγμή.