Επετειακή εκδήλωση του ΚΟΑ για τα 40 χρόνια Διακρατικής Αθλητικής Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας

Τέσσερις δεκαετίες κοινής αθλητικής πορείας, συνεργασίας και προσφοράς τιμά ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, διοργανώνοντας την επετειακή εκδήλωση «40 χρόνια διακρατικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στον αθλητισμό».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την υψηλή προστασία του Εξοχοτάτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό και θα βραβεύσει τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς. Θα χαιρετήσουν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας Γιάννης Βρούτσης και ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Γιάννης Ιωάννου.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην παρουσία της Υπουργού Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου, καθώς και με την υποστήριξη των Κύπριων Olympians, στην παρουσία του Προέδρου Κώστα Παπακώστα.

Η φετινή επέτειος σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το πρώτο Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας, μια συμφωνία που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών στον αθλητισμό.

Στην εκδήλωση θα παραστούν Ολυμπιονίκες - μέλη του προγράμματος «Δημήτριος Βικέλας» από την Κύπρο (Παύλος Κοντίδης, Καρολίνα Πελενδρίτου, Σταύρος Μιχαηλίδης, Μίλαν Τράικοβιτς, Μάριος Γεωργίου, Κυριάκος Ιωάννου, Μαρία Μάρκου, Ελένη Αρτυματά, Απόστολος Παρέλλης, Άντρη Σιάλου) και την Ελλάδα (Όλγα Βασδέκη, Βούλα Πατουλίδου, Φανή Χαλκιά, Γιώργος Πρίντεζης, Γιάννης Μπορούσης). Θα παραστούν επίσης οι αθλητές/τριες που είναι ενταγμένοι στους Εθνικούς Σχεδιασμούς του ΚΟΑ, οι προπονητές τους, οι Ομοσπονδίες και οι Κύπριοι Olympians.

Επιπλέον, την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Ελλάδας Γιώργος Μαυρωτάς, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος, η Πρόεδρος των Olympians Ελλάδος Βούλα Κοζομπόλη, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής και αθλητικής ζωής της Κύπρου.

Η επετειακή εκδήλωση θα αποτελέσει μια ξεχωριστή συνάντηση της αθλητικής ιστορίας με το παρόν και το μέλλον, τιμώντας ανθρώπους που εργάστηκαν για την καθιέρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας και για την ενίσχυση των αθλητικών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας.