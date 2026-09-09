Ο 22χρονος Πολωνός μεσοεπιθετικός, όπως είναι γνωστό δεν υπολογίζεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τον Χένινγκ Μπεργκ και εξακολουθεί να μην θέλει να αποχωρήσει για να συνεχίζεται να αγωνίζεται.

Από την Κύπρο, ο προέκυψε έντονο ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες. Η τελευταία ομάδα, στην οποία μάλιστα βρέθηκε και αρκετά κοντά, ήταν ο Ολυμπιακός.

Παρόλα αυτά, η πλευρά του Μουσιαλόφσκι έκλεισε και αυτή την πόρτα παραμένοντας στην Ομόνοια όπου ακολουθεί απλώς μέρος των προπονήσεων.

Πρόκειται για ένα ακατανόητο πείσμα του ποδοσφαιριστή καθώς δεν πρόκειται για θέμα χρημάτων.

Άλλωστε η Ομόνοια ήταν πρόθυμη να καλύψει μεγάλο μέρος του συμβολαίου του παρόλο που θα αγωνιζόταν στους μαυροπράσινους.