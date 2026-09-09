Θύμισε κάτι από... πέρσι

Και λέμε -ίσως- δύσκολα, καθώς ο Καμίνσκι κατέγραψε 2-3 καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ ακυρώθηκαν δύο γκολ των γηπεδούχων στην... τρίχα. Ο Χένινγκ Μπεργκ όμως, πήρε άριστα στο διάβασμα του αντιπάλου, καθώς στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η ομάδα του απειλήθηκε ελάχιστα, ενώ η ευστοχία έκανε την εμφάνισή της σε... υψηλό επίπεδο. Τέσσερα γκολ από τρεις διαφορετικούς παίκτες είναι ένα από τα θετικά που κατέγραψε ο Νορβηγός. Και όλοι τους, νεοφερμένοι στην ομάδα. Ο Ντιονί είχε συστηθεί και στην Ευρώπη ενώ οι Σάτκα και Μπράουερς έγραψαν επίσης το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ! Από εκεί και πέρα, οι Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα, οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν ξεσήκωσαν μπόλικη συζήτηση για την απόδοσή τους, άρχισαν να δείχνουν το καλό τους πρόσωπο. Ο πρώτος έδωσε δύο ασίστ και ο δεύτερος... κέρδισε την κόκκινη του Κορέια. Βέβαια, ο πήχης και για τους δύο είναι σαφώς ψηλότερα.

Είναι δεδομένο πως, κανείς δεν υστέρησε σε απόδοση το βράδυ της Δευτέρας. Οι ποδοσφαιριστές έδειξαν στοιχεία χημείας που έλειψαν, προσήλωση στο πλάνο και... άρνηση να φύγουν από τη Λεμεσό χωρίς βαθμούς. Παράλληλα, η νίκη δίνει επιπλέον ψυχολογική τόνωση, ενόψει του ντέρμπι που ακολουθεί με τον Απόλλωνα (12/09). Το «τριφύλλι» θα ψάξει το πρώτο εντός έδρας τρίποντο, με στόχο να διατηρηθεί σε ανοδική πορεία. Η λεμεσιανή ομάδα προέρχεται επίσης από θετικό αποτέλεσμα, έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, κι έτσι το εγχείρημα της Ομόνοιας, μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ανάσες για κάποιους

Η τεχνική ηγεσία θα προχωρήσει σε διαμόρφωση ειδικού προγράμματος διαχείρισης του ρόστερ, αφού τέσσερις μέρες μετά το ντέρμπι, ακολουθεί η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου οι πράσινοι θα αναμετρηθούν στο ΓΣΠ με τη Θέλτα (15/09). Ποδοσφαιριστές όπως οι Παναγιώτης Αντρέου και Μάριτς, χρειάζονται ανάσες κι έτσι δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού ο Μπράουερς το ερχόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε, υπάρχει χρόνος για εξαγωγή συμπερασμάτων. Υπενθυμίζουμε πως ο Άιτινγκ δεν υπολογίζεται για το προσεχές διάστημα και είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στο απουσιολόγιο.

Το... πρώτο για Ντιονί!

Ο Λοίς Ντιονί αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι πως πρόκειται για έναν μαχητικό και ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Έφτασε τα έξι γκολ με τη φανέλα των πρασίνων σε Κύπρο και Ευρώπη, όμως το δεύτερο γκολ κόντρα στον Άρη ήταν το πρώτο με... κεφαλιά. Είχε συστηθεί στον κόσμο της ομάδας του με... πλασέ και πέναλτι, όμως μπορεί και αλλιώς! Ο 33χρονος σκόραρε μάλιστα σε δύο καθοριστικά σημεία. Άνοιξε το σκορ, ενώ όταν οι γηπεδούχοι μείωσαν (2-1), έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ομόνοια με κεφαλιά-ψαράκι.

Χατζηγιοβάνης και... έξοδος

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βρέθηκε από χθες στον αφρό της επικαιρότητας, καθώς ελλαδικό δημοσίευμα αποκάλυψε ενδιαφέρον της Νόα για την περίπτωσή του. Πάντως δεν εμφανιζόταν θετικός να πάει στο Αζερμπαϊτζάν. Το βράδυ της Τρίτης υπήρξαν νέα σενάρια που έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον του ΟΦΗ. Και μάλιστα οι πιθανότητες να γίνει Κρητικός ήταν πολλές. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Εφόσον αυτό τελικά γίνει και αποχωρήσει ο Χατζηγιοβάνης, είναι δεδομένο πως η ομάδα προγραμματισμού θα κινηθεί για ακραίο επιθετικό στις... καθυστερήσεις της μεταγραφικής περιόδου.