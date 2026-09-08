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Φινάλε... θρίλερ για την Ομόνοια στα μεταγραφικά

ΓΗΠΕΔΟ

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Η φημολογούμενη αποχώρηση και ο υποψήφιος να γίνει ξανά συμπαίκτης με αυτόν που διαδέχθηκε στην αρχηγία

Με το μεταγραφικό παράθυρο στην Κύπρο να κλείνει το βράδυ της 9ης Αυγούστου – υπάρχουν ακόμη λίγες ημέρες για άνεργο – στην Ομόνοια αναμένεται μία γεμάτη ημέρα, για την τελική διαμόρφωση του ρόστερ για το επόμενο διάστημα.

Ως γνωστό, αναμένεται να προκύψει ακόμη μία αποχώρηση καθώς ο Τάσος Χατζηγιοβάνης συνεχίζει, όπως όλα δείχνουν, στον ΟΦΗ.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, υπάρχει κινητοποίηση για ενίσχυση στα άκρα της επιθετικής γραμμής, και μία από τις επιλογές φαντάζει ο Νταβίντ Μικουλέσκου, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως ακραίος επιθετικός, ενώ μπορεί να δώσει λύσεις και στην κορυφή της επίθεσης.

Ο 25χρονος Ρουμάνος βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2022 στην Στεάουα, της οποίας πρόσφατα απέκτησε το περιβραχιόνιο, μετά την αποχώρηση του Φλορίν Τανάσε, ο οποίος από την 1η Σεπτεμβρίου είναι παίκτης των πρωταθλητών Κύπρου!

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