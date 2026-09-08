Πρώτη θέση για Φωτοπούλου σε διεθνές μίτινγκ στην Βόρεια Ιταλία

Την πρώτη θέση στο «ασημένιο» διεθνές μίτινγκ «62nd Palio Città della Quercia», στην πόλη Ροβερέτο τής Βόρειας Ιταλίας, κατέκτησε η Φίλιππα Φωτοπούλου!

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση τού χρυσού μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες στη Νότια Ιταλία, η αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου παρουσιάστηκε αρκετά καλή και σήμερα, κερδίζοντας και πάλι με το... πρώτο άλμα της. Η Φωτοπούλου μπήκε στον αγώνα με 6,67μ. (+1,0 μ/δ), που την πέρασε στην κορυφή και έμεινε εκεί, αφού οι αθλήτριες που έλαβαν μέρος δεν μπόρεσαν να την ξεπεράσουν, ούτε η ίδια τον εαυτό της.

Κατά σειρά τα άλματα τής χρυσής Μεσογειονίκη μας ήταν: 6,67μ., 6,64μ., 6,48μ., 6,49μ., άκυρο, άκυρο...

Να σημειώσουμε ότι αυτός ήταν ο 8ος φετινός αγώνας για τη Φίλιππα Φωτοπούλου που ξεπερνά τα 6,60μ., δείγματος τής πολύ καλής και σταθερά ποιοτικής χρονιάς που είχε.

Σημαντικοί και οι 1145 + 70 βαθμοί που θα προσθέσει η πρωταθλήτριά μας στην παγκόσμια κατάταξη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού 2027 στο Πεκίνο.