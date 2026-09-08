Ιδανική αρχή για την Άστον Βίλα με διπλό

Μπορεί στην Αγγλία το ξεκίνημά της να είναι κακό και μετά από 3 αγωνιστικές να μετρά μόλις μία ισοπαλία, ωστόσο, η πρεμιέρα της Αστον Βίλα στη League Phase του Champions League ήταν εντελώς διαφορετική.

Οι «χωριάτες» επικράτησαν με 3-2 της πρωταθλήτριας Βελγίου, Κλαμπ Μπριζ, στο «Γιαν Μπρέιντελ» και μπήκαν με το... δεξί στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι προηγήθηκε με τον Μακ Γκιν στο 11', οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Βέτλεσεν στο 19΄, αλλά πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι φάνηκε να «κλειδώνουν» το ματς με τα τέρματα των Μπουέντια και Τζάκσον.

Οι «μαυρομπλέ» μείωσαν με το πέναλτι του Τρεσόλντι στο 61', πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε.