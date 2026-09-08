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Με τη βολίδα του Μαρίν, νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Phase

ΓΗΠΕΔΟ

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Το τέρμα στο 21' της έδωσε τη νίκη στην πρεμιέρα

Με φάουλ-δυναμίτη του Ραζβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. 

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Γιούνγκβιρτ απέκρουσε με το... κεφάλι σε μια τυχερή επέμβαση. Η ΑΕΚ είχε την πρωτοβουλία χωρίς να δημιουργεί φάσεις, όμως η ομάδα αυτή διαθέτει την ποιότητα να απειλήσει με πολλούς τρόπους. Έτσι στο 21΄ με εκπληκτικό απευθείας φάουλ του Ραζβάν Μαρίν η μπάλα «καρφώθηκε» στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ. 

Στο 41΄ ο Μπρινιόλι έβγαλε σπουδαία επέμβαση σε μεγάλη ευκαιρία του Λανγκ, ενω στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Βάργκα προσπάθησε να αξιοποιήσει το φάουλ του Μάγερ, όμως δεν πρόλαβε να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Στο 49΄ πάλι ο Μπρινιόλιο σταμάτησε με το πόδι το σουτ του Χόρβατ. Η ΑΕΚ δεν έδειχνε να κινδυνεύει άμεσα, όσο όμως το σκορ παρέμενε στο 1-0, τα πάντα ήταν ανοιχτά. Η κόπωση ήταν εμφανής στους παίκτες των γηπεδούχων, που όμως διαχειρίστηκαν άρτια την κατάσταση, κράτησαν το πλεονέκτημα και μάλιστα στο 88΄ ο Ζίνι έχασε τεράστια ευκαιρία να «σφραγίσει» τη νίκη. Στις καθυστερήσεις ο Μπρινιόλι έκανε άστοχη έξοδο σε κόρνερ των Αυστριακών και ο Κάλαϊτζιτς με κεφαλιά σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα άουτ.

Τέλος καλό, όλα καλά για τους πρωταθλητές Ελλάδας, που πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη μετά από 20 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Γιόβιτς - Μπογκάρντε, Αντράδε

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ (90+1΄ Αριάγκα), Κοϊτά (90+1΄ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (83΄ Ζίνι)

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Γιούνγκβιρτ, Μπουγιάμπα, Τόρνιχ, Αντράδε, Γιόργκενσεν (65΄ Σόπφ), Χόρβατ, Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς (65΄ Φλέκερ), Μπέλο, Ούσορ, Λανγκ (74΄ Κάλαϊτζιτς)

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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