ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο Τζάκποτ στο Τζόκερ, πήγε στα 7.500.000 - Τρεις τυχεροί στη 2η κατηγορία την Τρίτη (08/09)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι αριθμοί σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ στην κλήρωση της Τρίτης (08/09)

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση υπό αριθμόν 3116 στο Τζόκερ, χωρίς να προκύψει τυχερός στην 1η κατηγορία που μοίραζε 7.147.955,90.

Έτσι την ερχόμενη Πέμπτη (10/09) οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 7.500.000.

Στη σημερινή (08/09) κλήρωση βρέθηκαν τρεις τυχεροί στη 2η κατηγορία και κερδίζουν από 100.000 έκαστος.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 7, 9, 19, 40 και ΤΖΟΚΕΡ το 16.

--- ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3049 του ΠΡΟΤΟ έβγαλε τους εξής αριθμούς 4, 9, 7, 3, 6, 0 και 4. Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, υπάρχει τζάκποτ 410.000€ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10/9/2026.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανόρθωση: Όλα ok με τις άδειες στο «Α. Παπαδόπουλος» - Ξεκίνησε η προπώληση για ΑΠΟΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τι έκανε o Μουζακίτης στο ντεμπούτο του με τη Χαλ

Premier League

|

Category image

Ο παίκτης που ανέδειξε ο Κλοπ και στα 28 του ψάχνει ομάδα μέσω LinkedIn

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωση ΓΣΠ για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το νέο look του Ναν - Κουρεύτηκε ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η κλήρωση της ECOMMBX Basket League 2026/27 και τα ζευγάρια της πρεμιέρας

Κύπρος

|

Category image

Αυτό που κατάφερε η Ίντερ δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα κόντρα στη Ρεάλ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζιντάν: «Θα ψήφιζα τον Μέσι 100 φορές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στη SUNEL Arena τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Το μέλλον της EuroLeague θα αποφασιστεί στις 5 Οκτωβρίου, πιθανή πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ

EUROLEAGUE

|

Category image

Θύμισε κάτι από... πέρσι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα σε 24χρονο για επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

Category image

Βρήκε επιθετικό η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Έσπασαν... τα κοντέρ Μάγερ-Πήλιος, οκτώ παίκτες της «Ένωσης» πέρασαν τα 10 χλμ.

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι ορισμοί διαιτητών για το ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη