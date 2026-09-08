Νέο Τζάκποτ στο Τζόκερ, πήγε στα 7.500.000 - Τρεις τυχεροί στη 2η κατηγορία την Τρίτη (08/09)

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση υπό αριθμόν 3116 στο Τζόκερ, χωρίς να προκύψει τυχερός στην 1η κατηγορία που μοίραζε 7.147.955,90.

Έτσι την ερχόμενη Πέμπτη (10/09) οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 7.500.000.

Στη σημερινή (08/09) κλήρωση βρέθηκαν τρεις τυχεροί στη 2η κατηγορία και κερδίζουν από 100.000 έκαστος.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 7, 9, 19, 40 και ΤΖΟΚΕΡ το 16.

--- ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3049 του ΠΡΟΤΟ έβγαλε τους εξής αριθμούς 4, 9, 7, 3, 6, 0 και 4. Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, υπάρχει τζάκποτ 410.000€ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10/9/2026.