Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο

Η ήττα από τον Απόλλωνα, χωρίζεται σε δύο μέρη στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης. Αυτό της διαιτησίας και αυτό που αφορά το αγωνιστικό. Το πρώτο βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της διοίκησης, η οποία μελετά τρόπους αντίδρασης.

Το δεύτερο, όμως, είναι αρμοδιότητα του Ελ Μαέστρο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε βρήκε τις λύσεις για βελτίωση, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό που να φέρνουν θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του. Οι βαθμοί είναι αυτοί που κλειδώνουν στόχους και σε αυτό καλείται να επικεντρωθεί η «Κυρία». Η ομάδα της Αμμοχώστου έδειξε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία, οι αλλαγές βοήθησαν στην ομοιογένεια στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, όμως στα μετόπισθεν συνεχίζει να χρειάζεται δουλειά. Η Ανόρθωση ανασταλτικά δεν βγάζει τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, ειδικά σε παιχνίδια υψηλής δυναμικής.

Το εμπόδιο που ακολουθεί, είναι τέτοιου… επιπέδου. Η «Κυρία» θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (12/09, 19:00) για την τρέχουσα σεζόν και θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα, κόντρα στον φορμαρισμένο ΑΠΟΕΛ, για πολλούς λόγους. Τα βαθμολογικά περιθώρια ήδη «καίνε» ενώ η ηρεμία είναι στοιχείο που χρειάζεται άμεσα.