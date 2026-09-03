Κανένα θέμα με Νεοφύτου - Κουλιμπαλί

Το προηγούμενο διάστημα ο Σενού Κουλιμπαλί βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικής ομάδας ενώ ο Άγγελος Νεοφύτου έμεινε εκτός αποστολής για το Super Cup.

Να τονίσουμε πως στη παρούσα φάση ισχύουν τα ίδια δεδομένα και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει θέμα αποχώρησής τους από την ομάδα και υπολογίζονται κανονικά.

Για τον Άγγελο Νεοφύτου, η απόφαση από τον Μπεργκ ήταν αυτή με βάση το πλάνο που έχει για το ματς με την Πάφο και τους παίκτες που θέλει να δει να αγωνίζονται.