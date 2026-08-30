Εκκωφαντική απάντηση

Ο έμπειρος Γάλλος στράικερ έφτασε κιόλας τα τέσσερα γκολ με τα τέρματα κόντρα σε Λίνκολν (1) και Σεντ Τρούιντεν, όπου πέτυχε χατ τρικ. Το συμπέρασμα είναι πολύ απλό και χιλιοειπωμένο. Ποτέ μην βιάζεσαι να κρίνεις κανέναν πριν τον γνωρίσεις. Στην περίπτωση των ποδοσφαιριστών, πριν τον δεις να αγωνίζεται και του δώσεις τον απαιτούμενο χρόνο. Στην προκειμένη πάντως, ο Ντιονί δεν χρειάστηκε παρά μόνο λίγες βδομάδες για να μπει στο πετσί του ρόλου του στο τριφύλλι και να αρχίσει να κάνει τη… δουλειά του. Πλέον αυτό που περιμένουν οι ομονοιάτες από το νέο τους εννιάρι είναι να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, μπαίνοντας με αποφασιστικότητα και στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Α.Ψ