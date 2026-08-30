Το βλέμματα σε «Αλφαμέγα» και «Στέλιος Κυριακίδης»
ΓΗΠΕΔΟ
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Συνεχίζεται με άλλα δύο παιχνίδια η 1η αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan
Ένα ντέρμπι και μία αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί περιλαβμάνει το σημερινό (30/8) πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στο νέο πρωτάθλημα.
Η ΑΕΛ υποδέχεται στις 19:00 την Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα» σε ένα αμφίρροπο αγώνα. Μία ώρα αργότερα, στις 20:00, η Καρμιώτισσα θα φιλοξενήσει στο «Στέλιος Κυριακίδης» την Πάφο.
Κυριακή 30/8
19:00 ΑΕΛ - Ανόρθωση
20:00 Καρμιώτισσα - Πάφος
Δευτέρα 31/8
20:00 Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου