Το βλέμματα σε «Αλφαμέγα» και «Στέλιος Κυριακίδης»

Ένα ντέρμπι και μία αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί περιλαβμάνει το σημερινό (30/8) πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στο νέο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΛ υποδέχεται στις 19:00 την Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα» σε ένα αμφίρροπο αγώνα. Μία ώρα αργότερα, στις 20:00, η Καρμιώτισσα θα φιλοξενήσει στο «Στέλιος Κυριακίδης» την Πάφο.

Κυριακή 30/8

19:00 ΑΕΛ - Ανόρθωση

20:00 Καρμιώτισσα - Πάφος

Δευτέρα 31/8

20:00 Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου