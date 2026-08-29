Ιδού οι μέρες και ώρες των αγώνων της Ομόνοιας στο Europa League!
ΓΗΠΕΔΟ
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Βγήκε το πρόγραμμα της διοργάνωσης
Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της League Phase του Europa League με την Ομόνοια να μαθαίνει τις μέρες και ώρες των οκτώ αγώνων της.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των πρασίνων:
1η αγωνιστική: 16/9 (19:45) Ομόνοια - Θέλτα
2η αγωνιστική: 15/10 (19:45) Τσέλιε - Ομόνοια
3η αγωνιστική: 22/10 (22:00) Ομόνοια - Μπενφίκα
4η αγωνιστική: 5/11 (19:45) Νάιμεγκεν - Ομόνοια
5η αγωνιστική: 26/11 (22:00) Γιουβέντους - Ομόνοια
6η αγωνιστική: 10/12 (19:45) Ομόνοια - Σέλτικ
7η αγωνιστική: 21/1/27 (22:00) Ρεν - Ομόνοια
8η αγωνιστική: 28/1/27 (22:00) Ομόνοια - Μπεσίκτας