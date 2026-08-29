Ιδού οι μέρες και ώρες των αγώνων της Ομόνοιας στο Europa League!

Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα της League Phase του Europa League με την Ομόνοια να μαθαίνει τις μέρες και ώρες των οκτώ αγώνων της.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των πρασίνων:

1η αγωνιστική: 16/9 (19:45) Ομόνοια - Θέλτα

2η αγωνιστική: 15/10 (19:45) Τσέλιε - Ομόνοια

3η αγωνιστική: 22/10 (22:00) Ομόνοια - Μπενφίκα

4η αγωνιστική: 5/11 (19:45) Νάιμεγκεν - Ομόνοια

5η αγωνιστική: 26/11 (22:00) Γιουβέντους - Ομόνοια

6η αγωνιστική: 10/12 (19:45) Ομόνοια - Σέλτικ

7η αγωνιστική: 21/1/27 (22:00) Ρεν - Ομόνοια

8η αγωνιστική: 28/1/27 (22:00) Ομόνοια - Μπεσίκτας