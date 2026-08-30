Η Παρί ΣΖ περιορίζει την χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά της Ακαδημίας της

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα εφαρμοσθεί ένα σχέδιο «ψηφιακής αποτοξίνωσης» στην πανεπιστημιούπολη στο Πουασί, όπου ζουν περίπου 140 παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το αυστηρότερο μέτρο θα ισχύει για τους παίκτες της προ-ακαδημίας, ηλικίας 11 έως 15 ετών. Ειδικότερα, από το βράδυ της Κυριακής έως το απόγευμα της Παρασκευής, θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους μόνο για μία ώρα την ημέρα, μεταξύ 7:30 μ.μ. και 8:30 μ.μ., και μόνο εάν τα δωμάτιά τους είναι καθαρά και τακτοποιημένα. Τον υπόλοιπο χρόνο, οι συσκευές θα φυλάσσονται σε μια θήκη, που θα υπάρχει στις ομάδες για τα ταξίδια εκτός έδρας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήδη απαιτούσε από τους νεαρούς παίκτες να παραδίδουν τα τηλέφωνά τους το βράδυ και τώρα θέλει να προχωρήσει περισσότερο, ώστε να καταπολεμήσει αυτό που θεωρεί υπερβολικό χρόνο μπροστά σε οθόνες. «Αυτό το μέτρο μπορεί να φαίνεται δραστικό», δήλωσε ο σύλλογος. «Αλλά φαίνεται αρκετά ωφέλιμο όταν βλέπεις πόσο επιβλαβής μπορεί να είναι ο εθισμός στα τηλέφωνα για έναν νεαρό άτομο, και ακόμη περισσότερο για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου», εξηγεί ο Μεντί Ραχουϊ, διευθυντής εκπαίδευσης του συλλόγου.

Οι παίκτες ηλικίας 16 ετών και άνω θα υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες, ενώ παράλληλα θα επηρεάζονται από την επιθυμία μείωσης του χρόνου μπροστά σε οθόνες. Αυτή η απόφαση δεν είναι απαραίτητα ευπρόσδεκτη από τους κατοίκους της Πανεπιστημιούπολης. «Δεν είμαστε και τόσο ενθουσιασμένοι», παραδέχεται η Κλοτίντ Φρερεζαν, η οποία αρχίζει τον τρίτο χρόνο της στο Πουασί, ενώ πιστεύει ότι αυτό το μέτρο θα επιτρέψει περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων και θα ελευθερώσει χρόνο για τις εργασίες τους.

Για να υποστηρίξουν αυτήν την ψηφιακή αποτοξίνωση, οι αρμόδιοι της Παρί Σεν Ζερμέν, θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των δραστηριοτήτων που προσφέρονται στις εγκαταστάσεις. Στο παλίσιο αυτό, έχουν εγκαταστήσει πιάνα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο το κέντρο. Ο σύλλογος δεν θέλει να περιορίσει το πείραμα σε μια απλή απαγόρευση και σχεδιάζει να αξιολογήσει γρήγορα τα αποτελέσματά του.

Μια αρχική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου με το ιατρικό προσωπικό και τους ψυχολόγους για να κατανοηθούν τα συναισθήματα των νέων και να προσαρμοστεί το πρόγραμμα εάν χρειαστεί. Δεν θέλουμε απλώς να τους εγκαταλείψουμε και να γίνει μια καθαρά καταναγκαστική ενέργεια», τόνισε ο Ραχουϊ.