Γκολ με το τσουβάλι στο ξεκίνημα της σεζόν!

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός τότε το πράγμα πάει... καλά.

Με τέσσερις από τους επτά αγώνες της πρώτης αγωνιστικής να έχουν ολοκληρωθεί ο αριθμός των γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως ικανοποιητικός.

Συνολικά στα τέσσερα ματς έχουν σημειωθεί 17 γκολ, με μέσο όρο 4,25 ανά αγώνα!

Σε καμία αναμέτρηση δεν σημειώθηκαν λιγότερα από τρία γκολ, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί... ενθαρρυντικό.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:

ΕΝΥ Ύψωνα - Ομόνοια 29ης Μαίου 0-3

Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα 3-3

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 3-1

Άρης - Απόλλων 2-2

Η συνέχεια της αγωνιστικής:

Κυριακή 30/8

19:00 ΑΕΛ - Ανόρθωση

20:00 Καρμιώτισσα - Πάφος

Δευτέρα 31/8

20:00 Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου