Ράτζκοφ: «Η 5η και η 6η θέση δεν είναι στις φιλοδοξίες αυτής της ομάδας»

Συγχαρητήρια μοίρασε στους ποδοσφαιριστές του και όχι μόνο ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά το ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήριά στους παίκτες μου, στους συνεργάτες μου, στο προσωπικό και στους φιλάθλους μας, διότι ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και είχαμε ιδιαίτερα συναισθήματα. Είμαι ικανοποιημένος σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Ήμασταν κοντά στη νίκη, όμως έχουμε δουλειά να κάνουμε».

Για το γεγονός ότι δουλεύει με νεαρούς παίκτες: « Έχουμε ένα φανταστικό ρόστερ και ποδοσφαιριστές με ταλέντο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που δουλεύω με αυτούς τους νεαρούς παίκτες, οι οποίοι έχουν τόση ενέργεια. Χρειάζονται, όμως, δουλειά για να βελτιωθούν. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από πέρσι, όταν δούλευα με πιο έμπειρους παίκτες. Είμαι, όμως, ενθουσιασμένος και χαρούμενος που δουλεύω σε αυτή την ομάδα».

Για τους στόχους του Άρη: «Ο στόχος είναι πάντα ένας. Εξαρτάται από εμάς και από το πόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κάτι που αγοράζεις σε ένα κατάστημα. Η 5η και η 6η θέση δεν είναι στις φιλοδοξίες αυτής της ομάδας. Πριν από μερικά χρόνια αυτή η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα, άρα ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος. Δεν είναι εύκολο, γιατί αρκετές ομάδες ξεκινούν με αυτόν τον στόχο. Όμως, να επαναλάβω, για εμάς ο στόχος είναι το πόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν αυτοί οι παίκτες».