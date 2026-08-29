Η Σίτι πάει να πάρει Χάκπο από τη Λίβερπουλ στο φινάλε των μεταγραφών!

Με το φινάλε της διορίας των καλοκαιρινών μετακινήσεων στην Premier League να έρχεται την 1η Σεπτεμβρίου, η Σίτι έχει μόλις τρεις μέρες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κόντι Χάκπο!

Ο Ολλανδός εξτρέμ που μάλιστα λίγες ώρες νωρίτερα έκανε ασίστ στον Ίσακ στο ματς της Λίβερπουλ με τη Φόρεστ, δέχθηκε κρούση από τους «πολίτες» και σκέφτηκε πως θα ήταν καλή επιλογή να μετακινηθεί στο Μάντσεστερ!

Η ομάδα του Μαρέσκα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Χάκπο για να καταλήξουν σε συμφωνία, ενώ θ' ακολουθήσει διαπραγμάτευση με τη Λίβερπουλ που την ίδια ώρα περιμένει να οριστικοποιήσει την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν.

sport-fm.gr