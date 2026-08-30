Αγωνία στη Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: «Φοβόμαστε για το χειρότερο»

Μέσα σε λίγα λεπτά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε από τον «παράδεισο» της αποθέωσης για το πρώτο του γκολ με την Ντόρτμουντ στην «κόλαση» της αγωνίας για έναν πιθανό σοβαρό τραυματισμό. Ο 23χρονος άσος αποχώρησε λαβωμένος στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με το Αμβούργο (2-0) και υπάρχει έντονη ανησυχία για ζημιά στον χιαστό, με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να αναμένονται σήμερα και άπαντες να εύχονται για το μικρότερο δυνατό κακό.

Τα πράγματα, πάντως, δεν είναι πολύ αισιόδοξα, όπως επιβεβαίωσαν μετά το ματς τόσο ο προπονητής της ομάδας, Νίκο Κόβατς, όσο και τα δύο κορυφαία διοικητικά στελέχη της Μπορούσια. Ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μποκ, τόνισε: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι ανακοινώνουμε σήμερα. Ανησυχούμε για έναν πιο σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχουν ανησυχίες για ρήξη χιαστού συνδέσμου. Λυπήθηκα απίστευτα για το παιδί. Όταν παίζεις τόσο καλά για ένα ημίχρονο, σκοράρεις και μετά πρέπει να αντικατασταθείς λόγω τραυματισμού, είναι απογοητευτικό. Πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό σου».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γενικός διευθυντής του γερμανικού κλαμπ και άλλοτε άσος της ομάδας, Λαρς Ρίκεν. «Περιμένουμε την Κυριακή τα αποτελέσματα της εξέτασης και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, στην πραγματικότητα φοβόμαστε το χειρότερο!», ανέφερε, ενώ ερωτηθείς για το αν σε περίπτωση τραυματισμού θα υπάρξει μεταγραφή απάντησε: «Ανάλογα με το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, θα το συζητήσουμε. Αλλά τουλάχιστον, για τις επόμενες τρεις μέρες δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα».

sport-fm.gr