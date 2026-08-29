Στο κατάλληλο σημείο πήρε μπρος

Αυτό που ειπώθηκε πολλάκις στο διάστημα που μεσολάβησε των δύο αγώνων με την Σεντ Τρούιντεν ήταν πως η Ομόνοια δεν άξιζε να χάσει εκτός έδρας. Οι πράσινοι πραγματοποίησαν την καλύτερή τους εμφάνιση στα προκριματικά σε εκείνο το ματς. παρ' όλα αυτά μία αμυντική αδράνεια ήταν αρκετή στο φινάλε για να δεχτούν το γκολ και να επιστρέψουν στην Κύπρο κυνηγώντας το σκορ. Αυτό που επίσης σχολιάστηκε ήταν η αναποτελεσματικότητα των παικτών του Μπεργκ να βάλουν γκολ τις ξεκάθαρες ευκαιρίες που βρήκαν μπροστά στο αντίπαλο τέρμα.

Μία βδομάδα αργότερα, στον επαναληπτικό του ΓΣΠ, η Ομόνοια κατάφερε να παρουσιάσει μία άκρως βελτιωμένη βερσιόν της και στο τέλος να πανηγυρίσει μία τεράστια πρόκριση με πολλαπλά οφέλη για την ίδια. Το «τριφύλλι» στον επαναληπτικό ήταν πολύ καλύτερο από τον αντίπαλο. Αυτό που ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, ήταν βεβαίως η αποτελεσματικότητά της στο αντίπαλο τέρμα με μπροστάρη τον Λοΐς Ντιονί. Ο Γάλλος στράικερ απάντησε σε αρκετό κόσμο σκοράροντας χατ τρικ και φτάνοντας στα τέσσερα στη σεζόν. Ο Εβάντρο θύμισε τον περσινό… Εβάντρο. Ο Ντουβέρν ήταν ακόμα πιο καλός σε σύγκριση με το πρώτο ματς, και ο Μπεργκ κατάφερε να κρατήσει στο μέτρο του δυνατού συγκεντρωμένους τους παίκτες του στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.

Σ' ένα πιο γενικό πλαίσιο μπορούμε να πούμε πως η Ομόνοια πήρε μπρος στο κατάλληλο σημείο. Στα δύο πιο κρίσιμα (μέχρι τα επόμενα) παιχνίδια της σεζόν και κόντρα σ΄έναν πολύ ικανό αντίπαλο. Στο διάστημα λίγο πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, η ομάδα του Μπεργκ πήρε μεγάλη ώθηση ψυχολογικά και δείχνει έτοιμη να μπει στον μαραθώνιο. Παράλληλα χαροποίησε με την απόδοσή της τον κόσμο ο οποίος έδωσε μαζικά το «παρών» του στο ΓΣΠ στον επαναληπτικό, δείχνοντας πως η στήριξή του στον σύλλογο είναι δεδομένη.

Οι οκτώ αντίπαλοι

Από την κλήρωση που έγινε την Παρασκευή (28/08), η Ομόνοια έμαθε και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στις οκτώ αγωνιστικές της League Phase του Europa League. H ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ κληρώθηκε για να αναμετρηθεί στο ΓΣΠ με τις Μπενφίκα, Σέλτικ, Θέλτα και Μπεσίκτας, ενώ θα ταξιδέψει για να παίξει με τις Γιουβέντους, Ρεν, Τσέλιε και Ναϊμέγκεν.

Φουλάρει για Μπακασέτα

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, χθες η Ομόνοια ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία της με την Τσάρλτον για μονοετή δανεισμό του 33χρονου Βέλγου τερματοφύλακα, με το ντιλ να προνοεί οψιόν αγοράς με διετές συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Μπακασέτας παραμένει στο κάδρο, με τους ιθύνοντες των πρασίνων να φουλάρουν για την απόκτησή του. Ένα θετικό μαντάτο σε αυτήν τους την προσπάθεια είναι η διάψευση του ΟΦΗ περί ενδιαφέροντος.