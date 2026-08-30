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Ο Φέντερερ στο Hall of Fame του τένις-Δάκρυσε ο μεγάλος Ελβετός

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Φέντερερ στο Hall of Fame του τένις-Δάκρυσε ο μεγάλος Ελβετός

Στο πάνθεον του τένις πέρασε ο Ρότζερ Φέντερερ, που δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Φανερά συγκινημένος, ο Ρότζερ Φέντερερ μπήκε δικαιωματικά στο Διεθνές Hall of Fame του τένις. Ο 45χρονος Ελβετός και εκ των κορυφαίων όλων των εποχών, κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στην ειδική τελετή, που έγινε στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.

«Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μο. Ονομάζεται Hall of Fame, αλλά η φήμη δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου», τόνισε ο θρύλος του τένις, υπό το βλέμμα της συζύγου του, Μίρκα. «Ο στόχος μου ήταν να περάσω τη ζωή μου κάνοντας κάτι που αγαπώ... με ανθρώπους που το αγαπούν όσο κι εγώ», πρόσθεσεο άνθρωπος που πέρασε 310 εβδομάδες στην πρώτη θέση της κατάταξης της ATP.

«Μιλώ για τους αριθμούς που πραγματικά σου δίνουν μια ιδέα για την κατάσταση. Μεταξύ του 1998, όταν έκανα το ντεμπούτο μου στο ATP, και της αποχώρησής μου το 2022, φόρεσα περισσότερες από 5.000 κορδέλες. Είναι περισσότερες από τον Μπιόρν (Μποργκ) και τον Τζον (ΜακΕνρο) μαζί», αστειεύτηκε. «Αλλά ειλικρινά, δεν υπάρχει τρόπος να μετρήσεις τι σημαίνει να βρίσκεσαι εδώ. Είναι δύσκολο να το εκφράσω με λόγια», συμπλήρωσε.

Ειδική αναφορά έκανε στο είδωλό του, Στέφαν Έντμπεργκ, με τον οποίο έπαιξε έναν αγώνα επίδειξης διπλού την προηγούμενη ημέρα, καθώς και σε άλλα αστέρια του τένις, την οικογένειά του και τα διάφορα μέλη της ομάδας υποστήριξής του. «Χρειάζομαι χαρτομάντιλα, γυαλιά ηλίου και όλα όσα πρέπει για να προστατευθώ αυτήν την στιγμή. Είναι μια πλήρης καταστροφή», είπε χαμογελώντας προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη συγκίνησή του και πρόσθεσε: «Ηταν ένα απίστευτο ταξίδι. Για εμένα, το Διεθνές Hall of Fame του Τένις είναι μια υπέροχη ευκαιρία να κάνω απολογισμό, αλλά και να κοιτάξω μπροστά. Όπως μπορείτε να δείτε, συνεχίζω να γράφω την ερωτική μου επιστολή στο τένις. Η καριέρα μου ως παίκτης τελείωσε, αλλά το τένις θα παραμείνει πάντα στην καρδιά όλων όσων αγαπώ περισσότερο: την οικογένειά μου, τις φιλίες μας, τα τελευταία σαράντα χρόνια, το μέλλον που κτίζουμε. Ολα αυτά, τα οφείλω στο τένις».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Τενις

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