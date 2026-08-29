Man of the Match στο ντεμπούτο του στην Bundesliga ο Καρέτσας!

Αν και δεν μπορεί να το χαρεί όπως θα το ήθελε ελέω του σοβαρού, όπως φαίνεται, τραυματισμού που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνδύασε και με ατομικό βραβείο το ντεμπούτο του στην Bundesliga με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας άσος έλαβε τη διάκριση στο φινάλε του ματς του Σαββάτου, όπου έφτιαξε το πρώτο από τα δυο τέρματα της ομάδας του Κόβατς για τον Γκιρασί, προτού πανηγυρίσει με τον «Ντέλια» για τη διαμόρφωση του τελικού 2-0.

Ο Καρέτσας πόζαρε με το βραβειό του και το χαμόγελο που δεν έφυγε ποτέ από τα χείλη του όσο βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο του Signal Iduna Park.

sport-fm.gr